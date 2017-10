Filzwerkstatt - in der VHS

Langenhagen : Treffpunkt |

Die traditionelle Technik des Filzens verwandelt Wollfasern mit Hilfe von Wasser, Seife, Bewegung und viel Geduld zu stabilen Flächen oder zu nahtlosen runden Formen.

Es entstehen ein Filzball oder Filzstein, eine Blüte mit Stil und eine kleinere Hohlform.

Werden Sie in gemütlicher Runde kreativ. Lassen Sie sich von schönen Farben und dem Material Wolle inspirieren.

Anmeldungen: Persönlich in den Geschäftsstellen der Volkshochschule oder per eMail (info@vhs-langenhagen.de).

Weitere Informationen im Programmheft, unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter 0511/7307-9703.