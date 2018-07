ADFC-Langenhagen-Radtour "Mobiles": Zu Kunst und Musik. Und natürlich mit anschließender Einkehr ....

Radtour.Der ADFC-Ortsverein lädt Mitglieder und Gäste ein zu einer 30-Kilometer-Radtour zur Kunstausstellung "Mobiles" in Wedemark, zu der an diesem Tag im Werkstattgarten auch Gitarrenmusik präsentiert wird.Das Ziel in Wedemark:mit dieser Ausstellung:Treffpunkt und Start ist am Sonnabend, 14. Juli, um 10.30 Uhr am Eingang des Rathauses an der Konrad-Adenauer-Straße.Die Mitfahrt ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.- - - -Diese Tour bei OutDoorActive incl. GPX-Track: