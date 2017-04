200 Jahre Fahrrad!! ADFC-Sonntags-Radtour zur Ausstellung in Burgdorf

200 Jahre!In diesem Jahr feiert das von Karl Drais von Sauerbronn in seiner Urform als Laufrad erfundene Fahrrad seinen 200. Geburtstag.Zu diesem besonderen Jubiläum lädt der http://www.ADFC-Langenhagen.de zu einer interessanten Radtour zur beeindruckenden Ausstellung der Radfahrgalerie im Stadtmuseum Burgdorf ein.Die Ausstellung „200 Jahre 2-Rad – von der Laufmaschine zum Velomobil“ lässt zweihundert Jahre der Fahrradentwicklung mit interessanten Ausstellungsobjekten Revue passieren. Für die Zusammenstellung sind Walter Euhus und Gerhard Rickert verantwortlich.TeilnehmerInnen:- Gäste,- ADFC-Mitglieder.Zeit & Ort:- Abfahrt: Sonntag., 23. April 2017, 12 Uhr, Rathaus-Innenhof Langenhagen,- Ende: Sonntag, 23. April 2017, ca. 17 Uhr, Strandbar Seaside am Silbersee.Route:- 48 Kilometer.Kosten:- Radtour frei,- Museumseintritt frei,- Spenden gerne willkommen.Einkehr:- unterwegs und am Ende auf eigene Kosten.Social Networks: