"Offener Sonntag der Sicherheit" im CCL: ADFC Langenhagen dabei!

Aber sicher!So., 22.9.2019,von 13 bis 18 Uhr.Verkaufsofferer Sonntag,Tag der Sicherheit im/am CCL.Willkommen auf dem ADFC-Stand:Das CCL Langenhagen lädt ein zum verkaufsoffenen Sonntag mit angeschlossenem "Tag der Sicherheit". Gäste willkommen: Auch die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen ist dort mit einem Stand vertreten.- Radtour-Infos/-Planung- Unfallursachen vermeiden- Schlossführung/-besichtigung- Sehen - und gesehen werden- DEIN Fahrrad - verkehrssicher- Reifen-Wurfspiel mit Gewinnen- 24-Stunden-Notdienst, auch für E-Bikeszum "Verkaufsoffenen Sonntag" / "Tag der Sicherheit" im/am CCL, mit der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen und diesen anderen Ausstellern: DLRG, Johanniter, Polizeidirektion Hannover, Stadtfeuerwehr Langenhagen, THW - Technisches Hilfswerk.Ziele:Diefördert das sichere Radfahren in Langenhagen: Auf dem Stand informiert der ADFC über den Spaß am Radfahren alleine oder in Gruppen, und vor allem darüber, was Radfahrende selber, aber besonders auch andere fürs sichere(re) Radfahren tun können. Beim Reifen-Wurfspiel lässt sich die Geschicklichkeit prüfen, und es locken dabei Gewinne "rund ums Rad"