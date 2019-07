🚲 🚲 🚲 🚲 🚲 Aufbau-Kurs: Sicher(er) Fahrrad fahren lernen

Kostenfrei: Aufbaukurs für sicher(er)es Radfahren

Fahrrad fahren? Aber sicher!!!- von Montag, 19. August 2019- bis Mittwoch, 21. August 2019.- zum Wählen mit Handy einfach anklicken.Alle ab 18 Jahren, die sicherer Radfahren möchten.Bitte beides mitbringen:- eigenes verkehrssicheres Fahrrad,- Grundkenntnisse im Fahrradfahren.Ausgebildete Fahrradlehrer des ADFC Region Hannover e.V.,mit Unterstützung von ADFC-Mitgliedern aus Langenhagen.ADFC-Urkunde- Begrüßung,- Einweisung,- Kurzradtour,- Rechtliches & Regeln,- Starten,- Radwege,- Abbiegen,- Radfahren in der Stadt,- Fahrrad-Schutzstreifen,- Vorsichtsmaßnahmen,- Gruppen,- Radtouren,- Planen,- Abschluss.€ 0,00 = kostenfrei.€ 20 Pfand am ersten Tag,gibt's am dritten Tag zurück.- zum Wählen mit Handy einfach anklicken.- Langenhagen, Bolzplatz der IGS,- diverse gemeinsame Radstrecken- und unterschiedlich lange Radtouren.