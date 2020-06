Digital mobil, ein Angebot zur Unterstützung rund um Handy & Co

Unterstützung durch Ehrenamtliche willkommen: Senior*innen laden sich die Corona-Warn-App auf ihr Handy.

Das Mehrgenerationenhaus Landsberg, Standort des bundesweiten Projekts „Digital-Kompass“, bietet einmal mehr „Digital mobil“ für Menschen an, die bei der Installierung der Corona-App Hilfe benötigen. Natürlich können auch weitere Fragen behandelt werden. Das Angebot findet statt am Donnerstag, am 9.Juli, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr, AWO Begegnungsstätte Kratzertreff, Hubert-von-Herkomer-Straße 73.Ehrenamtliche begleiten Interessierte einfühlsam auf ihrem Weg ins Internet und in die digitale Welt. Anmeldungen sind wegen der besonderen Hygienevorschriften unter der Rufnummer 305 27 91 erforderlich!Betina AhmadyarAWO Mehrgenerationenhaus LandsbergBegegnungsstätte KratzertreffHubert-von-Herkomer-Str. 73Tel: 08191-3052791