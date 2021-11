Wie Paten Familien helfen können - Projekt Netzwerk Familienpaten Bayern

Neue Schulungstermine für 2022

Hilfe und Unterstützung in einer herausfordernden Lebenssituation zu schenken, das ist das Ziel der ehrenamtlichen Familienpatenschaften. Die Teilnehmer werden mit einer mehrtägigen Schulung in der, Standort des Projekts aus dem Netzwerk Familienpaten Bayern, auf die Tätigkeit vorbereitet und begleiten danach einmal wöchentlich für 2-3 Stunden Familien aus dem Landkreis. Sie schenken vor allem eins: Zeit. Zeit zum Zuhören, Da Sein, Anpacken, Ausprobieren und Spaß haben.Und genau darum ging es auch beimder Patinnen mit den Familien in den Wildpark Landsberg. Die beiden Koordinatorinnen Melanie Leutner und Martina Wendinger mit Hund Maitho erkundeten zusammen mit den Patinnen, Patenfamilien, eigenen Kindern oder Enkelkindern mit Hilfe eines Bildersuchspiels die Umgebung. Es wurden Rindenabdrücke auf Papier erstellt und natürlich die Rehe und Wildschweine ausführlich bewundert. Bei warmen Tee und Keksen konnten sich alle ausgiebig stärken.Die Familienpatenfür ihr Team. Interessierte können ab sofort nähere Informationen für diebei der Familienoase Landsberg erhalten.Das Projekt Netzwerk Familienpaten Bayern wird gefördert vom Bayerischen Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales.Bei Interesse melden Sie sich bitte beiFamilienoase Landsberg e.V.Melanie Leutner (Koordinatorin)Waldheimer Str. 1186899 Landsberg am Lechwww.familienoase.orgfamilienpaten@familienoase.orgTelefon 0 81 91-428 93 63