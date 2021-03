Umbau Vespa Primavera Picknick Edition

Landsberg am Lech : SIP Scootershop GmbH |

Als Inspiration für den eigenen Roller stellen wir euch hier den Umbau unserer Vespa Primavera 125 zur Picknick Edition vor. Mit ein paar Handgriffen sind viele nützliche Accessoires am Fahrzeug leicht gewechselt und bringen Spaß im Vespa Alltag.



Mit der SIP Hecktieferlegungen wird das Fahrzeug um ca. 2cm abgesenkt. Somit ändert sich die Sitzhöhe von 850mm auf 830mm. Schließlich ist es wichtig, die Vespa auch im Stand sicher zu beherrschen, und dazu müssen beide Beine fest auf dem Boden stehen. Mehr Komfort für den Beifahrer bieten die SIP Fußrasten. Gerade für einen Sozius mit etwas kurzen Beinen kann die Fahrt schnell unangenehm werden. Fußrasten werden fest und stabil im Fußraum verschraubt und bieten mehr Komfort und optimalen Halt.Der Gepäckkorb SIP "Classic" ist eine schöne Alternative zum normalen kompakten Vespa Top Case und die ideale Ergänzung für alle die mehr Stauraum benötigen. Im Lieferumfang ist eine extra Innentasche enthalten. Mit knapp 18 Liter Volumen, handlichen Tragegriffen und einem Zuzieh-Verschluss ist sie der perfekte Begleiter für Einkäufe aller Art.Ein praktischer Gepäckträger für den Durchstieg schafft zusätzlichen Stauraum auf der Vespa.Griffe und Sitzbank sind farblich aufeinander abgestimmt. Mit den SIP LED Blinkern vorn und hinten mit Tagfahrlichtfunktion ist man gut im Straßenverkehr zusehen. Dazu passend der Scheinwerfer SIP PERFORMANCE LED mit Chrom-Lampenring. Das ganze natürlich mit e-Norm legal im Straßenverkehr einsetzbar.Ein bisschen Chrom darf nicht fehlen. Die serienmäßig langweilig wirkenden Spiegel wurden gegen SIP Shorty Spiegel ausgetaucht. Bremshebel SIP Shorty, Schwingenabdeckung CNC und Lufteinlassabdeckung chrom von ZELIONI runden den Chrom Look ab. Ein bisschen technische Spielerei darf nicht fehlen. Der digitale SIP Tacho / Drehzahlmesser ersetzt den serienmäßig sehr spärlich ausgerüsteten Tacho gegen ein echtes Multifunktionsgerät. Die Hintergrundbeleuchtung kann aus acht verschiedenen Farben gewählt werden. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.Alle an dieser Vespa Primavera verbauten Zubehörartikel haben wir in diesem Merkzettel zusammengefasst.: https://www.sip-scootershop.com/de/wishlist/D-zSnD...