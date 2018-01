Neue Ehrenamtsqualifizierung startet demnächst im Mehrgenerationenhaus

Ehrenamtsprojekte wie das Landsberger Repair Café, die Lesepaten an allen Grundschulen im Landkreis, das Café der Kulturen oder das Erzählcafé sind Ergebnisse der EFI-Qualifizierung. Auch die Begleitung von Flüchtlingen und Patenschaften für Schüler und Senioren haben die seniorTrainer organisiert und durchgeführt. Nützliches Handwerkszeug wie Projektplanung, Öffentlich¬keits¬arbeit oder Fundraising haben die Aktiven bei der EFI-Schulung gelernt. Gut gerüstet stellten sie sich der Herausforderung von Führungsprozessen oder Konfliktbewältigung.„In der Bürgerschaft schlummert ein ungeheures Potential, auf das wir nicht verzichten können“, betonte MGH-Leiterin Margit Däubler. „Es geht nicht darum die Hauptamtlichen zu ersetzen, sondern durch das Engagement der Ehrenamtlichen unsere Gemeinschaft zu bereichern.“ Die Termine für die EFI-Ausbildung stehen fest: Es handelt sich um drei Module am 5. und 6., am 26. Und 27. Februar sowie am 9. Und 10. April 2018, jeweils in der Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr.Weitere Infos beim Mehrgenerationenhaus (MGH)im Kratzertreff in Landsberg,Hubert-von-Herkomer-Str. 73, Tel:08191-3052791