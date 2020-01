Im AWO-Mehrgenerationenhaus:„Mit Gelassenheit durchs Leben“

Landsberg am Lech : AWO-Zentrum, Begegnungsstätte |

Die Seniorenakademie Bayern veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem AWO-Mehrgenerationenhaus Landsberg jetzt eine Fortbildung für Ehrenamtliche.

25 seniorTrainer*innen aus dem Landkreis waren zum Thema „Mit Gelassenheit durchs Leben“ in die AWO-Begegnungsstätte Lechstraße 5 gekommen, um einen Tag voller Überraschungen zu erleben. Alle waren begeistert angesichts des lebendigen Austauschs.Das Seminar thematisierte, welche Handlungen zu einer gelassenen Lebensweise beitragen können. Jürgen Griesbeck, Philosoph und Referent der Seniorenakademie Bayern, entwickelte vor dem Hintergrund von Resilienz- und Achtsamkeitstheorie, wie sich Ehrenamtliche für den „Königinnenweg“ des Engagements entscheiden und wie sie Belastungen aus dem „Hamsterrad“ vermeiden. Die Kurzformel lautet: Mit Freude agieren, Entwicklungen suchen und Geschenke verteilen. Mit viel Humor und Gelassenheit interessierte der Münchener Referent für seinen Weg der Gelassenheit frei nach dem Hirschhausen-Motto: „Ich mag mich und alle anderen können mich gernhaben.“Natürlich durften die erfahrenen seniorTrainer, zum Teil mit großen Projekten wie „Die Lesepaten“ seit 2010 am Start oder Frauentreff und Erzählcafé, ihre Erfahrungen und Fragen in die Runde einbringen. Sie hakten kritisch und abgeklärt nach. Es kam zu einer äußerst lebendigen und praxisnahmen Einschätzung von den Mustern im Bereich ihres Engagements. In der Abschlussrunde heimste Griesbeck Lob, Lob und noch einmal Lob ein. So beschenkt und mit einem roten AWO-Schirm ausgerüstet, verabschiedete er sich. Und kommt wieder!Weitere Infos beim Mehrgenerationenhaus (MGH)im Kratzertreff in Landsberg,Hubert-von-Herkomer-Str. 73, Tel: 08191-3052791