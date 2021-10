Ehrenamtliche aus dem Mehrgenerationenhaus interessieren sich für Kreativiat

[Landsberg] Er hatte versprochen wiederzukommen und hielt Wort. Mitgebracht hat Jürgen Griesbeck dieses Mal praktische Anregungen für Ehrenamtliche, die kreativ werden möchten. Knapp zwei Jahre zuvor hatte er schon zum Thema Gelassenheit referiert.

Die Seniorenakademie Bayern veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem AWO-Mehrgenerationenhaus Landsberg jetzt eine Fortbildung für Ehrenamtliche.Knapp 20 seniorTrainer*innen aus dem Landkreis interessierten sich für diesen Workshop „Kreativ werden“ in der Begegnungsstätte im AWO Zentrum Lechstraße 5.Die Erwartungen waren groß, denn der Referent Jürgen Griesbeck war vielen Zuhörer*innen noch in guter Erinnerung wegen seiner humorvollen und lebendigen Professionalität. Und tatsächlich: Einmal mehr entwickelte sich eine angeregte Diskussion, angereichert mit nützlichen Hintergrundinformationen und Tipps. Fazit: Alle bedankten sich für den Vortrag und wollen künftig ihre Haltungen in Bezug auf Kreativität genauer in den Blick nehmen.Kontakt:Betina AhmadyarAWO Mehrgenerationenhaus LandsbergBegegnungsstätte KratzertreffHubert-von-Herkomer-Str. 73Tel: 08191-3052791