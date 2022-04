AWO-Kreisverband bietet Freundschaft in der Not

Der AWO-Kreisverband Landsberg am Lech mit seinen Ortsvereinen spendet insgesamt 1000 Euro an AWO – Stiftung Ehrenamt lohnt,

um die Partnerorganisation Harikhovyy dim in Lviv (Lemberg) in der Ukraine zu unterstützen.Wolfgang Schindele, Vorstandsmitglied bei AWO-International, berichtete jetzt den Vorständen der Ortsvereine um die Kreisvorsitzende Margit Däubler über die aktuelle Lage in Lemberg und nahm ihre Spende von 1000 Euro entgegen. „Diese Unterstützung ist sehr willkommen,“ sagte er angesichts der verzweifelten Situation in der Ukraine.Während eines Aufenthaltes bei der befreundeten Partnerorganisation, die zu Deutsch „Walnuss“ heißt, konnte er sich selbst ein Bild machen und auch Not lindern. So lieferte er dringend benötigte Hilfsgüter in die Krisenregion aus Mitteln der AWO International und wurde auch selbst Zeuge von mehrfachem Fliegeralarm in Lemberg.Die freundschaftlichen Kontakte nach Lemberg reichen schon viele Jahre zurück. Wolfgang Schindele, damals Geschäftsführer der AWO Bezirksverband Oberbayern, unterstütze verschiedene Investitionen seit 2008 auf Initiative der Volkshilfe Österreich zum Aufbau der ukrainischen Nichtregierungsorganisation mit sozialen Betrieben wie Bäckerei, Großküche und Café und einem angeschlossenen Verein, der sich um die Anliegen von Frauen und Kinder in Notsituationen kümmert.Ganz zentral wird das Projekt im hektischen Alltag des Krieges mit Flüchtlingsströmen in Richtung europäische Gemeinschaft: Bäckerei und Café stellten den Betrieb um und versorgen nun täglich mehr als 1000 Menschen mit warmen Mahlzeiten am Bahnhof, unterhalten Kontakte zu Universität und Waisenhäusern. Für das große Militärzelt, das als Feldküche fungiert, brachte Wolfgang Schindele eigens einen Kompressor mit, der die Stromversorgung sichert. Hilfe also, die wirklich ankommt! Freundschaft bewährt sich angesichts der Not!