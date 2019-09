Starke Frauen, wie sie im Buche stehen

ich dabei für Buchprojekt Material zu sammeln. In diesem Buch geht es um die zunehmende Isolation in unserer Gesellschaft. Da ich mittlerweile weit gereist bin, habe ich natürlich sehr viele auch gute Erfahrungen gesammelt. Hierbei standen meist die Frauen im Fokus, da sie oft mit ihrer gefühlvollen Art, eine Brücke schlagen konnten. Das Buch soll die Isolation in der wir alle leben, ein wenig aufbrechen. Der Auftakt Handel von starken Frauen. Jene Frauen ohne die kein Wikinger, Neufundland erreicht hätte. Ohne die wir heut wahrscheinlich nicht einmal Auto fahren würden. Denn wäre nicht Bertha Benz mit dem ersten Motorwagen aufgebrochen, wäre der Vorteil dieser Art zu Reisen, wohl nie entdeckt worden. Da ich immer mehr auch junge Frauen treffe, die zu alter und neuer stärke zurück finden, bitte ich die Frauen mir bei diesem Auftakt zu helfen.Dies ist ein Appell an die Damenwelt, mich dahingehend zu überstürzen, mir einen Einblick in ihre starken Seiten zu geben.Hier die Fragen :1) Was macht für euch Stärke aus ?2) Seid ihr schon mal für eure Stärke bewundern worden ?3) Lasst ihr andere an eurer Stärke teilhaben ?4) Ermutig ihr auch andere Frauen Stark zu sein ?5) Wie arrangiert ihr euch mit euren Partner, damit er euch und eure stärke akzeptiert und fördert ?Ich bedanke mich jetzt schon für eure Beteiligung.