TSV Ingeln-Oesselse/Wanderabteilung/Wanderung im Hildesheimer Wald

Wanderung des TSV Ingeln-Oesselse im Hildesheimer Wald am 25.08.2019



Die Wanderer des TSV Ingeln-Oesselse erlebten am 25.08.2019 einen schönen Wandersonntag im Hildesheimer Wald. Diesmal ging es ungefähr 6 km von der Großstadt Hildesheim entfernt an den Nordrand des Hildesheimer Waldes. Start und Ziel der zwei verschieden langen Wanderungen war der Ort Diekholzen, der mit den Orten Barienrode, Söhre und Egenstedt seit 1974 die Gemeinde Diekholzen bildet. Diekholzen wurde im Jahre 1125 erstmals schriftlich in der Gründungssurkunde des Augustinerstifts Backenrode erwähnt und hat eine sehr interessante Vergangenheit vom Bauerndorf, Industriestandort zum Naherholungsort, wobei auch das Kloster, Umsiedlungen, der Kaliabbau sowie der Zweite Weltkrieg eine Rolle spielten.Beide Wanderungen führten zunächst zur Hammersteinhütte. Dort wurde die erste kleine Pause gemacht. Danach ging es entlang vom Speerberg und Rottberg zum kleinen idylisch gelegenen Ortsteil Petze, der zur Gemeinde Sibbesse gehört. Nach dem Wasserwerk nahmen dann die Teilnehmer der langen Wanderstrecke den Bogen um den Hamberg in Angriff. An der Kalten Beuster trafen beide Wandergruppen wieder zusammen und legten das letzte Stück der Wanderungen gemeinsam bis zum Clubhaus des SV Hildesia zurück.Die Wettervorhersage hatte für diesen Sonntag eine Hitzewelle angekündigt und so kam es dann auch. Das Thermometer zeigte zunächst 25 Grad und steigerte sich dann langsam bis auf 30 Grad. Die Wanderer störte das eigentlich weniger, denn im Wald war es prima schattig und hin und wieder wehte ein kühlendes Lüftchen. Die Wanderwege waren gut ausgebaut und die wenigen Steigungen leicht zu bewältigen. Darüber hinaus war reichlich Zeit für Trinkpausen eingeplant worden.Am Ende der Wanderungen trafen alle 24 Teilnehmer wohlbehalten am Cubhaus des SV Hildesia ein. Beim Clubhauswirt waren hier für alle Wanderer Kaffee und Kuchen sowie gekühlte Getränke bestellt worden. Mit Hilfe einiger Wanderinnen waren die Kaffeetische auf der schattigen Terrasse in der Nähe des Fußballfeldes schnell gedeckt. Nun konnte die Gruppe zum gemütlichen Teil übergehen und nebenbei das Fußballspiel auf dem Rasen kommentieren.Es war für alle eine sehr schöne Wanderung auf schönen schattigen Wegen mit einem sehr rustikalen Abschluss am Clubhaus des SV Hildesia.Ursula Denda