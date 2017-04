TSV Ingeln-Oesselse / Wanderabteilung /Wanderung um die Sauberge bei Bad Salzdethfurt

Die Wanderer des TSV Ingeln-Oesselse verbrachten am 09. April 2017 einen wunderschönen Wandertag in der Wanderregion östlich von Bad Salzdetfurth. Die Kleinstadt Bad Salzdetfurth liegt umgeben von Hildesheimer Wald und den Saubergen im Südosten von Hildesheim und wurde durch das Salz bekannt. Mitten durch die Stadt mit ihren teilweise bereits aus dem 17. Jahrhundert stammenden schönen Fachwerkhäusern fließt die Lamme. Sie mündet später in Groß Düngen, einem der 13 Ortsteile von Salzdetfurth, in die Innerste. Salzdetfurth, dessen erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 1194 stammt, entstand durch die Ansiedlung der Salzsieder und hat eine interessante Vergangenheit. Als die Salzproduktion rückläufig wurde stellte man fest, dass die Gradierwerke und die mineralienreiche Sole auch gesundheitsfördernd wirken. Das erste Badehaus wurde schon im Jahr 1856 errichtet und dem Ort wurde 1921 die Zusatzbezeichnung Bad verliehen. Heute ist Bad Salzdetfurth mit seinen vielen Kureinrichtungen eine bekannte KurstadtStart und Ziel der Wanderungen war der Parkplatz am Kulturbahnhof. Die angebotenen zwei verschieden langen Wanderrouten führten durch die idyllische Altstadt, die Sauberge, auf dem Saubergshöhenweg zu der mit 317 m höchsten Erhebung Hammersteins-Höhe und um den Ziegenberg herum zurück nach Salzdetfurth bzw. zur St. Georgs Kirche mit dem Soltmänneken, dem Wahrzeichen Bad Salzdetfurths über dessen Entstehungsgeschichte es verschiedene Versionen gibt und weiter entlang des Sothenbergs, Salzbergs und Ziegenbergs wieder nach Bad Salzdetfurth zurück. An diesem Wandertag passte wirklich alles, sehr schöne Wanderwege auf gelenkschonendem Waldboden, der von einem Blütenmeer aus weißen Buschwindröschen und anderen Frühlingsblühern bedeckt war. Herrlicher Sonnenschein und die musikalische Begleitung von munterem Vogelgezwitscher vermittelte den Wanderern den Eindruck im gesamten Wald wäre nun endlich der Frühling eingekehrt. Auch die schönen Ausblicke in das Hildesheimer Bergland und auf die Stadt Bad Salzdetfurth hätte man als Fotomotiv für eine Ansichtskarte verwenden können. Die Teilnehmer der längeren Wanderroute fanden zum Rasten ein besonders romantisches Plätzchen, an dem eine Bank Erinnerungen an "Wilde Zeiten" weckte. Im weiteren Verlauf der Wanderung waren aber auch die Kletterkünste der Gruppe gefragt, denn bedingt durch Holzfällerarbeiten war der Wanderweg teils von dicken Baumstämmen und Astholz versperrt.Zum Abschluss der Wanderungen trafen sich alle teilnehmenden Wanderer im Salzdetfurther Café Stübchen um bei leckerer Torte und Getränken den Wandertag ausklingen zu lassen.Die nächste Wanderung findet am 07.05.2017 statt.Ursula Denda