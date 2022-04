TSV Ingeln-Oesselse Wanderabteilung, Wandern vom Haseder Busch zu den Giesener Teichen und Bergen

Bericht über die Wanderung des TSV Ingeln-Oesselse am Sonntag, den 24. April 2022.

"Vom Haseder Busch zu den Giesener Teichen und Bergen

Die Wandergruppe des TSV Ingeln-Oesselse verbrachte am Sonntag, den 24.04.2022 einen sehr schönen Wandertag im Wandergebiet "Vom Haseder Busch zu den Giesener Teichen und Bergen". Die beiden verschieden langen Wanderungen führten zunächst durch das Naturschutzgebiet "Haseder Busch". Das ca. 48 ha große Gebiet wurde im Jahr 1974 als Naturschutzgebiet ausgewiesen und wird von der Naturschutzbehörde Hildesheim betreut. Strahlender Sonnenschein und fröhliches Vogelgezwitscher begleiteten die Wanderer entlang von großen Teppichen mit Frühlingsblühern wie z.B. Lerchensporn, weiße und gelbe Buschwindröschen, Scharbockskraut usw. Auch die ersten versteckten Schlüsselblumen reckten sich schon der Sonne entgegen. Der Haseder Busch, ein Hartholzauenwald mit Eichen, Eschen, Ulmen und vielen Holzgewächsarten sowie einer großen Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt wurde aufgrund seines hohen Altholzanteils auch von den starken Stürmen der letzten Zeit sehr in Mitleidenschaft gezogen. Wie Mikado Stäbchen lagen die Baumstämme teilweise kreuz und quer im Wald und mussten von den Wanderern sportlich umgangen oder überklettert werden. Nach dem Haseder Busch ging es bergauf in das sehr hügelige Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes im Naturschutzgebiet Lange Dreisch und Osterberg. Dort oben hatte man nicht nur einen fantastischen Ausblick, sondern es wurde auch ein Abschnitt des Lehrpfades zum Projekt "Bodenblick" der Universität Hildesheim erwandert. Große interessante Schautafeln erklärten den Wanderern die vielfältigen Funktionen der Böden im Naturhaushalt z.B. Nahrungsmittelproduktion, Speicherung und Filterung von Niederschlagswasser usw. Auch über die Entwicklung und Beschaffenheit der Böden wurde informiert. Bei dem Bodenprofil "Ein Boden – Zwei Substrate" erhielt man spannende Einblicke unter die Erdoberfläche.Die Wanderstrecke führte anschließend am Zaun des ehemaligen Standortübungsplatzes mit den teilweise noch vorhandenen Bunkern vorbei und weiter durch den Giesener Wald. Auch hier war der Waldboden ebenfalls mit großen Teppichen von Frühlingsblühern bedeckt und an den Aussichtspunkten konnte man nicht nur die vielen gelb leuchtenden Rapsfelder, sondern in der Ferne sogar die Marienburg sehen. Nach der Mittagspause in Giesen führte die Wanderstrecke durch den Giesener Wald zum großen Giesener See, dessen blaues Wasser mit dem blauen Himmel bei dem herrlichen Sonnenschein um die Wetter strahlte. Durch Feld, Flur und Haseder Busch ging es zurück zum Parkplatz und mit den Autos zurück nach Ingeln-Oesselse.Es war ein wunderschöner Frühlingswandertag bei herrlichem Sonnenschein mit Schmetterlingen, Vogelgezwitscher und mit vielen neuen Eindrücken. Die Wanderwege waren etwas anspruchsvoll, dafür aber meistens naturbelassen. Mit dieser harmonischen Wandergruppe macht das Wandern sehr viel Spaß.Laatzen, den 24.04.2022, Ursula Denda