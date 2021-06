TSV Ingeln-Oesselse Wanderabteilung, Wandern im Fuchsbachtal

Wandern im schönen wildromantischen Fuchsbachtal



Auf diesen Tag hatten die Wanderer des TSV Ingeln-Oesselse schon lange gewartet. Gemeinsames Wandern in der Gruppe war wieder möglich.Nach der langen Wanderpause hatte das Wanderteam des TSV Ingeln-Oesselse kurzfristig zusätzlich zum Jahresprogramm zwei leichte Wanderungen ohne lange Anfahrt und ohne Steigungen für Sonntag den 06.06.2021 geplant. Start und Ziel der Wanderungen war an der Schöneberger Straße in Pattensen.Bei einem Blick in die Runde der Wanderer sah man nur fröhliche Gesichter. Ja, so macht das Wandern in einer harmonischen Wandergruppe wirklich Spaß.Die Teilnehmer wanderten zunächst zum Fuchsbachpark und anschließend durch das wild romantische Fuchsbachtal. Nach der Überquerung der Landstraße Koldingen-Reden wurde der Zusammenfluss von Fuchsbach und Mühlenbach erreicht. Hier im Biberquartier gab es eine sehenswerte Neuerung zu bestaunen. Die Biber hatten einen großen Staudamm am Zusammenfluss gebaut. Damit sich das Wasser aber nicht mehr bis zu den Hausanschlüssen in Koldingen zurückstaut wurden zwei Kunststoffrohre im Staudamm verlegt und der Eingang mit Drahtgeflecht für die Biber unzugänglich gemacht. Nun durchquert das Wasser durch Rohre den Biberstaudamm.Anschließend führte die Wanderung kurz entlang der Redener Straße, dann rechts ab in die Leinemasch, über die Brücke Richtung Wasserlehrpfad und auf sehr naturbelassenen schmalen Wegen durch das Koldinger Holz. Am Wegesrand konnte hier noch die 350 Jahre alte Eiche bewundert werden. Bald kam das historische Dorf Koldingen das im Jahr 1220 erstmals urkundlich erwähnt worden sein soll in Sicht. Koldingen war früher auch aufgrund seiner ehemaligen historischen Teichmühle bekannt. Die Mühle wurde bis zum Jahr 1951 noch genutzt. Das Mühlenhaus ist immer noch vorhanden. Inzwischen hat man es privat in jahrelanger Arbeit sehr schön restauriert. Am ehemaligen Mühlenwehr aus dem Jahr 1739 wurde eine kleine Pause eingelegt, danach führte der Rückweg die Wanderer auf anderen Wegen zurück durch das Fuchsbachtal nach Pattensen.Es war ein sehr schöner harmonischer Wandertag mit dem richtigen Wanderwetter und fröhlichen Wanderern.Laatzen, den 06.06.2021Ursula Denda