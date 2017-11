Jetzt wird´s schmutzig.

Zum ersten Mal veranstaltet der Stahlrad Laatzen von 1897 e.V. wir eine O-CTF (Orientierte - Countrytourenfahrt), zu der wir euch herzlich einladen!Am 10.12.2017 um 10:00 Uhr starten wir an der Grundschule in der Alten Rathausstraße in Laatzen.Unsere in kleinen Gruppen geführte O-CTF führt über Feld- und Waldwege und richtet sich an Fahrer von Crossrädern und Mountainbikes.Country – Tourenfahren ist die breitensportliche Variante – ohne Zeitnahme und Rangliste – des Tourenfahrens mit dem Geländerad (ATB, MTB), die jenseits des öffentlichen Straßenverkehrs durchgeführt wird.