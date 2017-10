Ein fantastischer Anblick und ob der Teilnehmerzahl unmöglich, alle für ein Gruppenfoto aufs Bild zu bekommen...aus Gehrden, Bad Salzdetfurth, der Wedemark, dem Solling, vom HRC, aus Langenhagen, aus Hildesheim, aus Lehrte, aus Sarstedt und natürlich viele, viele Stahlradler aus Laatzen...unglaublich.Und so ging es bei traumhaften Bedingungen auf eine herrliche Runde und nach 120 km sah man im Ziel nur glückliche und zufriedene Gesichter.Ein größes Dankeschön an alle, die dabei gewesen sind und den Tag zu dem gemacht haben, was er war: ein Traumtag auf dem Rad!