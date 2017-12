Das war die 1. Stahlrad Laatzen Advents-CTF

Am gestrugen Sonntag fand die erste Stahlrad Laatzen Advents-CTF* statt.Herrlich war es, kalt, trocken, anspruchsvoll und schön. Eine 55 km - Runde in drei geführten Gruppen mit insgesamt 40 Fahrerrinnen und Fahrern.Es ging zunächst durch die Leinemasch in Richtung Hemmingen und weiter zum Hexenhaus nach Lüdersen. Nach einer kräftigen Stärkung in Pattensen führte die Strecke an den Rethener Seen und dem "Stahlradtannenbaum" vorbei nach Sarstedt und von dort aus retour nach Laatzen.Vielen, vielen Dank an alle, die heute dabei gewesen sind... egal ob als Teilnehmer, Organisator, als Helfer vor Ort oder als Guide... es war eine rundherum gelungene Veranstaltung.Resümee: nächstes Jahr unbedingt wieder!!!*CTF = Country – Tourenfahren ist die breitensportliche Variante – ohne Zeitnahme und Rangliste – des Tourenfahrens mit dem Geländerad (ATB, MTB), die jenseits des öffentlichen Straßenverkehrs durchgeführt wird.Verschiedene Streckenlängen (25 bis 109 km)stehen den Startern zur Auswahl. Die kürzeren (bis 25km) werden dabei meist über einfach zu befahrende und breite Wege geführt, sind also für Einsteiger und Familien geeignet. Die längeren Strecken verlangen in der Regel schon mehr fahrerisches Können sowie Fahrradbeherrschung auf vergleichsweise unwegsamerem Terrain. Insgesamt sind alle Strecken mit den zuständigen Forstämtern abgestimmt. Wie beim Radtourenfahren gibt es unterwegs Verpflegungs-, Sanitäts- und Pannenservice.