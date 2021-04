Vogel-Unfälle an Glas vermeiden

Grundsätzliches

geripptes, geriffeltes, mattiertes, sandgestrahltes, geätztes, Glas (z.B. Punktraster mit Bedeckung mind. 25 %)

Gussglas, Drahtglas, Milchglas, Glasbausteine

Oberlichter statt seitliche Fenster

Klebefolien oder -bänder von guter Qualität verwenden

Markierungen möglichst auf der Außenseite anbringen

helle Vorhänge, Jalousien, Rollos, Kordelbänder, Streifenvorhänge

farbige Dekorationen, Zeichnungen mit Fensterfarben

Firmenlogos, Schaufensterdekorationen, Dekorsprays

Gitter, Mückenschutznetze

Der NABU Laatzen bietet eine Fensterberatung an. Gerne besichtigen die Ehrenamtlichen Ihr Gebäude von außen und finden gemeinsam mit Ihnen die beste Absicherung.Eine Fensterberatung läuft so ab, dass das Team das Gebäude von außen anschaut, die kritischen Scheiben ausmacht und geeignete Markierungen vorschlägt. Nebenbei wird geprüft, ob die Futterstellen und Nistkästen im Garten bzw. am Balkon sich verbessern lassen. Im Anschluss unterstützt der NABU Sie bei der Suche nach geeignetem Material, etwa Klebestreifen oder Dekoration.An Firmengebäuden lässt sich Vogelschutz gut als Werbung nutzen, z.B. indem die Fenster mit Logos foliert werden. Zu Hause bringt ein Moskitonetz doppelten Nutzen, schützt es doch Menschen vor Mücken sowie Vögel vor Kollisionen. Nicht hübsch genug? Werden Sie mit Fensterfarbe kreativ!Am besten lassen sich spiegelnde Flächen bereits beim Bau vermeiden. Alternativen gibt es viele:Bestehende Gebäude lassen sich nachträglich absichern. Flächig wirkende, sich möglichst von der Umgebung abhebende Markierung bringt den besten Schutz. Sehr wirkungsvoll sind auch Streifenmuster: vertikale Linien mind. 5 mm breit bei max. 10 cm Abstand, horizontale Linien mind. 3 mm breit bei max. 5 cm Abstand. Beliebte Mittel sind:Futterstellen, Nistkästen etc. sollte man möglichst nicht in Fensternähe anbringen. Wo nicht mehr Platz ist: in einer Distanz von max. 1 m von der Scheibe, so dass ein Vogel bei einem plötzlichen Start gegen die Scheibe noch keine hohe Geschwindigkeit erreicht hat.