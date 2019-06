Siegerehrung für das Firmenschießen

Spannung und Jubel im Schützenfest- Zelt

Neben dem Schützenfest, dem Weinfest und dem Weihnachtsmarkt ist das Schießen des Schützenvereins „Horrido“ Ingeln für Firmen, Vereine, Institutionen, Clubs und Interessengruppen aus Ingeln-Oesselse ohne Zweifel eine der herausragenden und seit vielen Jahren eine der beliebtesten Veranstaltungen im „Doppeldorf“.Alljährlich trifft man sich im Januar und Februar an etlichen Terminen und in fröhlicher Runde im Ingelner Schützenhaus zum Schießwettbewerb mit dem Luftgewehr und versucht, den besten Schuss für sein Team zu platzieren.Schließlich geht es um immerhin zehn ansehnliche Pokale für die besten Einzelschützen sowie drei für die besten Mannschaften. Die Siegermannschaft darf zusätzlich noch den großen Wanderpokal für ein Jahr mitnehmen.Die Veranstaltung ist längst zu einem spannenden Wettkampf quer durch Ingeln-Oesselse geworden und viele Teilnehmer entwickeln zunehmend einen ausgeprägten Ehrgeiz, der dann bei der Bekanntgabe der Gewinner auch entsprechend in ungebremstem Jubel zum Ausdruck kommt.In diesem Jahr hatten 52 Mannschaften mit insgesamt 276 Schützen teilgenommen, von denen wiederum sehr viele Teilnehmer an mehreren Schießterminen dabei waren.Die begehrten Preise wurden nun am vergangenen Freitagabend bei dem traditionellen Kommers zum Auftakt des Schützenfestes im Festzelt in Ingeln-Oesselse überreicht.Entscheidend für die Platzierung war der jeweils beste Schuss von 2 Schützen – das heißt, der beste hieraus zusammengezählte Gesamt-Teiler aus jeder Mannschaft.1 Mattern Baumfällung Manuel Lopez 2,42 Schwimmschule Hippo Campus Sabine Steinhof 7,63 Mattern Baumfällung Philipp Mattern 8,04 SPD Knut Lindenau 8,55 Knallender Reifen Bruni Kraft 10,16 Netzwerk Oliver Gunte 10,67 MBAS IT Sebastian Grote 10,68 Feuerwehr Senioren Udo Gaste 11,19 Malerbetrieb Witte Andreas Witte 13,810 DCVO Vikings - Oesselse Stefan Pfeiffer 14,21 Mattern Baumfällung Manuel Lopez 2,4 / Philipp Mattern 8,0 = 10,42 Knallender Reifen Bruni Kraft 10,1 / Uwe Klokow 24,6 = 34,73 Mohikaner Jan Behrens 16,1 / Alexander Fink 20,3 = 36,4