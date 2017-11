Sieben Teams von jeweils zwei Spielern treten gegeneinander an, um den diesjährigen Kreismeister zu ermitteln.Im Vorjahr holten sich in Langenhagen Kai Schulze (Stahlrad Laatzen) und Jörg Strohschänk (RC Taube Hannover) die Goldmedaillen.Wer in diesem Jahr auf das Siegertreppchen steigt, wird gegen 17.30 Uhr zu sehen sein.Eine gute Gelegenheit, RADBALL einmal aus nächster Nähe kennen zu lernen.