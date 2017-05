Proklamation der Würdenträger 2017 in Ingeln

Fotos:

Noch bei dem letzten Schießtermin am Samstagnachmittag versuchten einige, ihr Ergebnis weiter zu verbessern und am Abend verfolgten die Anwesenden im voll besetzten Schützenhaus mit Spannung die Bekanntgabe der Sieger durch den 1. Vorsitzenden Andreas Aue.Die Sieger in der Jugendklasse:• Jugendkönigin: Giulia Keip• Schülerkönig: Denis Lochbaum• Prinzessin: Kimberly Bezdiak• Lichtpunktkönigin: Finja KeipDie Würdenträger bei der Erwachsenen:• Königin Schützenklasse: Doreen Miertsch• König Schützenklasse: Thomas Pust• Königin Altersklasse: Bettina Lehmann• König Altersklasse: Jürgen Schmidt• Merkel- Kette: Sylvia Tamme• Bürgerkönig: Marcus WeigelNach einer kräftigen Stärkung gab es dann noch weitere Preise für die Sieger aus verschiedenen Disziplinen des zurückliegenden Schützenjahres.Dabei waren die Erstplatzierten• Didi- Cup: Peter Krause• DuCarrois- Pokal: Ulrike Schuchardt und Peter Krause• Gedächtnis- Pokal: Birgit Gorski und Andreas WitteIn wenigen Tagen ist es wieder soweit – das Volks- und Schützenfest in Ingeln-Oesselse beginnt am Freitag, den 9. Juni um 20:00 Uhr mit dem traditionellen Kommers, wobei auch wieder die spannende Siegerehrung für das Firmen- und Vereinsschießen aus dem Frühjahr stattfindet.Das reichhaltige und abwechslungsreiche Festprogramm bietet über 3 Tage Unterhaltung und Tanz für jedermann und alle Generationen, und der Eintritt ist an allen Tagen kostenlos.a. (Von links nach rechts)Altschützenkönig Jürgen Schmidt, Prinzessin Kimberly Bezdiak, Altschützenkönigin Bettina Lehmann, Merkelkette Sylvia Gaste, Lichtpunktkönigin Finja Keip, Bürgerkönig Marcus Weigel, Jugendkönigin Giulia Keip, 1. Vorsitzender Andreas Aue, Schützenkönigin Doreen Miertsch, Schützenkönig Thomas Pust.b. Marcus Weigel unterschreibt das Eintrittsformular.