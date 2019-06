Kleiner Ausflug mit den Enkelkindern

Die jungen Damen (15 und 9) sammelten vielerlei Erfahrung hinsichtlich Komfort, Design, Entertainment und der Besichtigung neuer (alter) Ortschaften, um hinterher zu dem Ergebnis zu kommen, dass es ja ganz interessant war, und nicht ihre Welt, also lieber nicht nochmal. So kann's gehen :-(Anbei ein paar Eindrücke von Rom, Pisa, Marseille und Barcelona, damit's auch was zu gucken gibt.