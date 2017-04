Großer Tag für die "Kleinen" bei der Laatzener Frühjahrs-RTF

Und so standen die Kinder am Start und warteten gespannt auf den Startschuss des Laatzener Bürgermeisters Jürgen Köhne.Dann ging es auf eine tolle Runde zunächst in Richtung Ingeln-Oesselse, wo eine zünftige Verpflegungsstation mit Obst, Getränken und etwas Süßem wartete. Anschließend ging es wieder zurück nach Laatzen.Insgesamt absolvierten die Kinder eine Strecke von fast 18 km und das bei fantastischem Sonnenschein.Eine rundum gelungene Tour, bei der jeder im Anschluss mit einer Teilnehmerurkunde und einer kleinen Überraschung aus der Tombola belohnt wurde.