Autorenbesuch bei der Heimatbühne Westendorf

Die Premiere

Kräuterschnaps und Fehlalarm“

Auch am 27. Und 28. 12.

am 26.12.2019 der Heimatbühne Westendorf mit dem Stück „war wieder ein Riesenerfolg!Die Akteure spielten im fast ausverkauften Saal vom Schmidbauer (Gasthof zur Krone) und begeisterten Ihr Publikum von Anfang an und hielten die Spannung über 2 Akte hinweg durch gehend an. Im dritten Akt setzten sie dem Ganzen die Krone auf und sorgten unentwegt für neue Überraschungen und Lacher!spielten die 11 Theaterspieler souverän und mitreißend. Alles klappte wie am Schnürchen, die Technik sorgt für die passenden Effekte und darf bei diesem Stück nicht fehlen!Am 28. hatte die Heimatbühne hohen Besuch diedes Stückesundr sind mit ihrem Theaterverein aus Dürnricht Wolfring angereist um „IHR“ Stück zu sehen. Der Regisseur Martin Schmid holte die Beiden am Ende des Stückes auf die Bühne! Die Beiden und auch die „Theaterkollegen“ waren total begeistert von der „ schwäbischen“ Umsetzung Ihres Stückes.So bestärkt und gelobt werden die Akteure auch die 5 weiteren Vorstellungen genauso so begeisternd spielen , sodass jeder der schon Karten hat, oder noch kurzentschlossen noch ins Theater möchte sich auf einen kurzweiligen und spannenden Abend freuen kann!Die Termine sind noch3.1.2020 19 Uhr 304.1.2020 19 Uhr 305.1.2020 18 Uhr11.1.2020 19 Uhr 3012.1.2020 19 Uhr 30die Bilder vom Theaterstück sind von Oliver Schneider