Lehrgang: Luftgewehr Auflage - Schwerpunkt Mentaltraining

Der DSB bietet vom 29.04.-01.05.2022 einen 3-Tage Lehrgang (Freitag bis Sonntag) Luftgewehr Auflage mit dem Schwerpunkt Mentaltraining im Bundesstützpunkt Wiesbaden/Frankfurt am Main an.Direkte Anwendung am Schießstand als wichtigster Bestandteil des Lehrgangs.Iris Zimmer zum Lehrgang Luftgewehr Auflage mit Schwerpunkt Mentaltraining„Wir möchten immer wieder Situationen durchspielen und praxisnahe Übungen in unser Mentaltraining integrieren“, erklärt Iris Zimmer, die durch den Lehrgang führt. „Die direkte Anwendung der Übungen am Schießstand steht im Vordergrund“, führt Zimmer fort. Neben dem Durchspielen von gewissen Situationen, sollen die Teilnehmer das Mentaltraining praxisnah anwenden können. Die Teilnehmer sollen durch die korrekte Technik Sicherheit in ihre Abläufe bekommen. Daher werden auch immer wieder Bewegungsabläufe durchgespielt und sich bildlich vorgestellt. Vom Ansetzen der Waffe und der Kontrolle, ob diese richtig sitzt, bis hin zum Schuss wird kein Detail vergessen.Termine: K208.1ZE: 29.04.2022 - 01.05.2022 WochenendlehrgangOrt: Bundesstützpunkt Wiesbaden, Lahnstraße 120, 65195 WiesbadenZielgruppe:Fortgeschrittene Schützen*innen, die einem Verein des Deutschen Schützenbundes oder einem ausländischen Verband angeschlossen sind.Inhalte:Iris Zimmer, A-Trainerin und Augentrainerin29.03.2022: 380 €min. 6 Personen - max. 12 PersonenIn den Kosten sind Unterkunft im Einzelzimmer mit Vollpension, Standnutzung, Scheiben und Lehrgangsmaterial enthalten.Foto: DSB / 3-Tage-Lehrgang mit Schwerpunkt Mentaltraining