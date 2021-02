Wenn sich Vorbilder selbst bereichern

Vorbilder des täglichen Lebens sollten nach Recht, Gesetz und Ordnung handeln. Ganz weit und vorneweg die Staatsdiener und Politiker, Mandatsträger die uns Bürger vertreten sollen. Doch wie überall ist sich jeder selbst der Nächste, und dann kommt lange nichts mehr....

Diesen Anschein hat man immer mehr

Nun, es gilt das Unschuldsprenzip so lange nichts bewiesen, doch gerade in der Vergangenheit musste man immer wieder erkennen, je mehr Macht ein Mandatsträger hat, umso mehr verfällt er der eigenen Gier. Da werden Firmen bevorzugt Aufträge zugeschanzt, und gerade in Krisen profitieren diese auf beiden Seiten. Und in so einer Pandemie macht natürlich die eine oder andere Branche mehr Geschäfte und Gewinne als andere, die den Bach runter gehen.Seit der Maskenpflicht wurde ja auch schon der Bayernchef Markus Söder, bzw. seine Frau beschuldigt an der Maskenpflicht satte Gewinne zu machen. Dies hat sich nicht bestätigt, denn Söders Frau und dessen Bruder stellen ganz andere Produkte her als Masken. Aber schnell ist man da mal in Verruf geraten. Heute ist es nun der schwäbische Bundestagsabgeordnete Nüsslein, der für Schlagzeilen sorgt. Hier werden Durchsuchungen im großen Umfang getätigt, Beweislast gesichert, wenn es sie gibt.Jedoch ist nichts auszuschließen, Korruption ist nicht nur italienische oder russische Mafia-Sache. Sie findet heute überall statt, und gerade in den Führungsebenen. Und blickt man etwas zurück in die Vergangenheit, so haben führende Politiker immer schon ein Händchen dafür gehabt, wie sich der Aufbau der Wirtschaft mit dem eigenen Vermögen vermiscvhen lässt. Und schon mancher ist damit auch schon auf die Nase gefallen, man denke an Max Streibl mit seiner Amigo-Affäre.Nicht zuletzt haben sich auch Landräte, Bürgermeister und Manager und Geschäftsführer in öffentlichen Einrichtungen hinziehen lassen das Privatvermögen, an der Steuer vorbei, aufmöbeln zu lassen.Gedanken darüber machen, gerade jetzt auch im Superwahljahr?Wer ist besser, besser auf dem Boden der Realität?Die Geschichte erzählt uns immer wieder, es gibt immer wieder diese kleinen Amtsinhaber, die ihre Bodenständigkeiten preisen und dann doch schwach werden wenn es um die eigenen Vorzüge geht........