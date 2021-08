Neongrüner Achtbeiner

Die Grüne Huschspinne zählt zu den Riesenkrabbenspinnen. Sie ist die einzige in Deutschland vorkommende freilebende Art dieser vorwiegend in den Tropen und Subtropen verbreiteten Familie.Die Huschspinne ist tagaktiv und besonders wärmeliebend, ihre Beute fängt sie nicht in Netzen, sie ist vielmehr ein schneller Jäger. Huschspinnen werden anderthalb Jahre alt. Anzutreffen ist die Art vorwiegend auf extensiv oder nicht bewirtschafteten Feuchtwiesen, auf Lichtungen von Laubwäldern und an sonnigen WaldrändernQuelle: