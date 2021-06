Ein Stück unberührte Natur

Der Sommer hat nun, kurz vor dem kalendarischen Sommeranfang, nun so richtig Einzug gehalten. Auch wenn die letzten Tage, letzte Woche, noch recht getrübt schien, ein Unwetter hat das andere hinterher geschoben, hat sich nun die Sonne in den Vordergrund gedrückt und beschert Temperarturen um die Mitte 20 bis 30 Grad. Wobei die Unwetter aber en nicht gerade auf Krumbach abgesehen, mal ein schneller warmer Duscher, dass war es dann auch schon. Blitze und Donner nur von Weitem, da macht ein Spaziergang in der Natur wieder richtig Laune,

Sind auch viele der großen bekannten Ausflugsplätze überlaufen, gibt es doch noch Plätze, Wege und Pfade die man als einheimischer oft nur kennt. Man blickt über ein Natur- und Vogelschutzgebiet, ein Gewässer welches vor über 60 Jahren als Rückhaltebecken für die Wasserkraftwerke angelegt wurde. Mitten drin sind Inseln entstanden, Brutstätten für Vögel, Gänse und Enten. Flach geworden ist der See, nur der Flusslauf lässt noch eine Tiefe erahnen. Natur pur.Zwar war immer wieder mal die Rede davon, man könnte den Wasserspeicher erhöhen, in dem man Bagger einsetzten würde. Doch die Frage war immer, wer solle dies bezahlen. Am Grund angesammelte Erdreich sollte es Sondermüll entsorgt werden. Da wohl jedoch für die Mittel dazu niemand aufkommen wollte, überließ man es einfach der Natur sich dort in ihrem Ursprung breit zu machen. Ein natürliches Gebiet, in dem sich nur hin und wieder mal ein Angler verläuft, aber vom großen Tourismus nichts zu sehen ist, wenngleich Legoland nur einige Kilometer davon entfernt ist…..