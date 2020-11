Mit Corona sparen......

..... ist die Alternative um alles positiv zu sehen.

Allerdings nicht auch ohne diese negativen Seiten dieser Pandemie einzugestehn.

Pleiten, Arbeitslosigkeit, und nicht zuletzt auch die Gier jener, die aus jeder Krise mit erhobenen Hauptes heraustreten, mit überfülltem Konto.



Da wir auf Kurzarbeit gemacht, obwohl die Auftragsordner überlaufen.Da wird vom Staat Geld geholt wo es gar nicht nötig wäre, stattdessen gehen die anderen den Bach hinunter, in der Strömung, in der Steuergelder in den Bach geschüttzet wurden.Dann die anderen, die es nicht für Nötig halten sich an die nötigen Auflagen und Gebote zu halten. Und genu diese Querdenker und Leugner sind es, sind dafür verantwortlich, wenn die Schlinge immer enger angezogen wird. Warum es auch immer so sei, wo auch immer der Virus herkommt und entstanden ist, Menschen die ihnhart getroffen haben, diese können wirklich ein Lied davon singen, und die fanden es überhaupt nicht spaßig, vielleicht davor, aber nicht mehr hinterher.Wir schauen heute in die Ferne,wir wollten in den Urlaub gehn.Und Weihnachten ja auch so gerneAll die Verwandten gern gesehn.Doch das macht all nun dieses JahrFür uns heut nun nicht wirklich wahr.Corona ist das ganze Jahr schon bei den Menschen weit verstreut.Und deshalb hat sich schon jeder von den Kontakten zurzeit gescheut.Wir gehen nicht ins Restaurante,essen viel lieber gern zuhaus.Besuchen nicht unsre Bekannte,und vieles mehr bleibt derzeit aus.Ganz egal wohin wir heut sehn,es muss heut allen so ergehn.Dadurch kann man auch viel ersparen,weil doch das Geld heut übrigbleibt,man muss nicht mit dem Auto fahren,das Konto in die Höhe treibt.Man muss darin das Gute sehn,kann man es gut dann überstehn.Corona ist das ganze Jahr schon bei den Menschen weit verstreut.Und deshalb hat sich schon jeder von den Kontakten zurzeit gescheut.Vielleicht auch nicht bereut!Schea g'sund bleiba.......