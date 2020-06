Der Mensch ernährt sich von der Sau

Das sich der Mensch vom Fleisch ernährt wissen wir von all den Vorfahren von tausenden von Jahren. Allerdings gab es auch im letzten Jahrhundert eine Zeit, wo Fleisch eine Delikatesse war, und man nicht täglich Fleisch und Wurst auf dem Teller brauchte. Es gab kein Billigfleisch vom Diskounter, sondern vom Metzger am Ort.



Wenn ein jeder ein Stück nur den Speiseplan umändern würde, Fleisch nicht täglich auf der Speisekarte hätte, dann würde es solche Großschlachthöfe wie Tönnies nicht geben, man bräuchte sie einfach nicht. Aber da werden tausende Schweine dort täglich geschlachtet, schon lebend durch die Lande gefahren, dann nochmals als Stück Fleisch.Da werden nur Tiere gezüchtet, mit Anibiotika versehen, nur damit es dem Menschen auf dem Speiseplan stehen kann.Hat net au so a Sau ebbes menschliches dra,dr Mensch net au a rechta Sau sei ka?Wenn ma dia boide mal a wenga vergleichtfendt ma Ähnlichkeita doch ganz leicht.A Sau schteckt doch ihra Näs glei überall nei,es kennt ebbes Fressbares denna sei.Und isch net grad mancher Mensch au eaba a so?Manche riachad s’Geld vom Weita scho.Ja und ihren Riaßl miassad se üb’rall hau,ob des jetzt dr Mensch isch oder a Sau.Wobei dr Mensch da Riaßl moischt dau denn hatwo’s eahm am weanigschta a glei gad.Es geit Leit, deane schmeckt’s grad so wai ra Sau,dau duat’s au am Tisch koin Unterschied hau.Wenn’s g’schmeckt hat verlassad se au ihren Tischwia’s beim Verlassa dr Sau vom Trog isch.Und wenn oiner driald, nau sait ma zu deam auer sei a Ferkl oder gar au a Sau.Selbscht wenn er no am Boda an rechta Dreck macht,denkt ma an a Sau, hoimlich und sacht.Grad wenn a Wildsau alles nieder trampla duatnau hat se vielleicht a recht groaßa Wuat.A gieriger Mensch über Leicha au gadund so dr Wildsau net henta da schtad.Dr oizige Unterschied zwischa Mensch und Sau,des isch net des Grunza, net das se send schlau,zwar hand sich ja boide doch zum Fressa au geara,bloß dr Mensch duat sich von dr Sau ernähra!