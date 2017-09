Herbstlicher Sonnenaufgang am 27.09.2017

Ich habe gestern im Datum eine falsche Zahl erwischt! Der "herbstliche Sonnenaufgang" war am 27.09.2017 und nicht am 23.09.2017!Am 23.09.2017 war ich schon um 5.30 Uhr auf dem Weg in den Harz und so einen Sonnenaufgang habe ich während der Fahrt nicht erlebt!