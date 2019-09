Anzeige

Das Aktuelle Wetter in Korbach

Hier kommt der Blick auf das Aktuelle Wetter in Korbach!

Heute haben wir 22 Grad morgen werden bis zu 23 Grad erreucht.

Am Montag fällt leichter Regen bei bis zu 15 Grad

Dienstag 17 Grad bei meist bewölkten Himmel

Mittwoch Leichter Regen bei bis zu 15 Grad

Donnerstag 17 Grad und leichter Regen

Freitag 18 Grad leichter Regen

Samstag 16 Grad und leichter Regen

Sonntag 15 Grad mit leichten Regen

Montag den 30.9. gibt leichten Regen

bei bis zu 14 Grad





Ein Beitrag von Jürgen Hamel

Bürgerreporter für Myheimat

in Korbach!

