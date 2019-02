Mario Jassmann bleibt Titelträger

Für Mario Jassmann war es die dritte gewonnene Titelverteidigung und insgesamt der achtzehnte Erfolg im achtzehnten Fight..Nach dem Kampf wagte Jassmann einen Blick in die Zukunft, denn er würde sehr gerne um den Europameistertitel im Mittelgewicht boxen. Ob dieser Titelkampf allerdings dann in Korbach steigt ist fraglich, da so ein Boxevent doch rund 100.000 Euro kostet und dieses finanzielle Engagement für Korbach voraussichtlich nicht zu stemmen ist.Der Name Jassmann steht in Korbach allgemein für guten und erfolgreichen Boxsport, denn in den 1970iger und 1980iger Jahren boxten schon sein Vater Reinhard sowie sein Onkel Manfred erfolgreich in der Boxstaffel des TSV Korbach in der 1. Bundesliga sowie in der deutschen Box-Nationalmannschaft.