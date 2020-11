AfD – Kandidaten für die Kreistagswahl 2021 gewählt

Der Vorstand des AfD Kreisverband Waldeck-Frankenberg zeigt sich erfreut über die erfolgreiche Aufstellung der Kreistagswahlliste zur Kommunalwahl 2021.Wie Sonja Nilz, Kreissprecherin der AfD Waldeck-Frankenberg berichtet, wurden am Sonntag, den 27.09.2020 in der Aufstellungsversammlung, die in der Burgberghalle in Battenberg stattfand, auf die ersten 10 Plätze folgende Kandidaten gewählt.Platz 1 erhielt Stefan Ginder, auf den Plätzen 2 – 5 folgen Thorsten Huntzinger, Hakola Dippel, Claudia Papst-Dippel und Immanuel Brand, die weiteren Plätze 6 - 10 belegen Jörg Kopp, Dr. Andreas Salzmann, Jens Peschel, Andreas Beck und Jan Nolte.Auch das Kommunalwahlprogramm 2021 wurde in einer vorherigen Veranstaltung erfolgreich beschlossen.Wir gratulieren allen gewählten und wünschen eine gute Zusammenarbeit.