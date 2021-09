Da ich mich für keines der beiden Bilder entscheiden konnte, durften beide in den Beitrag.Die Fotos habe ich am 28.08.2021 gemacht, dabei habe ich das Makro-Programm benutzt und bin so nah wie möglich an das Motiv rangegangen und habe den Blickwinkel beim 2. Bild nur minimal veändert.