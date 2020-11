Was ein größerer Futter-Silo doch ausmacht ...

Seit Ende Oktober habe ich größere Futter-Silos (ca. 1/3 größer) aufgehängt. Die wurden bis gestern aber nur ab und zu mal angeflogen, weil die Vögel ja noch genug Futter gefunden haben bzw. noch finden. Aber heute vormittag (27.11.2020) konnte ich von meinem Schreibtisch aus beobachten, wie der Futter-Silo im Vorgarten immer wieder von den Spatzen und auch den Kohlmeisen angeflogen wurde. Die Spatzen saßen meistens zu zweit oder auch zu dritt am Futter-Silo ... aber wenn nur 1 Spatz dort war, dann hat sich auch eine Kohlmeise dort niedergelassen und am Futter bedient.Und ich habe festgestellt, dass ich den Futter-Silo nur noch alle 2 - 3 Tage auffüllen muss statt jeden Tag. Ob ich aber wieder jeden Tag auffüllen muss, wenn richtig viel Schnee liegt bzw. der Boden gefroren ist, das wird sich wahrscheinlich von Tag zu Tag entscheiden.Auf jeden Fall freue ich mich schon, wenn wieder reges Treiben an den Futter-Silos herrscht und ich dabei das eine oder andere schöne Foto machen kann.