Und noch ein Spaziergang im "Marbecktal" bei Korbach

Diesen Weg hatte ich schon einmal eingestellt und jetzt sind wir noch ein ganzes Stück weitergegangen und wollten oberhalb dieses Weges wieder zurück zum Parkplatz gehen. Da es aber oberhalb des Weges anfing zu donnern und der obere Weg ein ganzes Stück länger gewesen wäre als der untere, war ich für den Rückweg den wir auch bis zu der Stelle gekommen waren, als wir umkehren mußten. Meine Tochter fand das zwar nicht so toll, hat aber schließlich eingesehen, daß ein Gewitter in freier Natur etwas anderes ist, als es vom Fenster aus zu beobachten. Und wir hatten wirklich Glück! Denn wir waren keine 15 Minuten zu Hause, da fing es an zu schütten (und ab und zu hat es gedonnert)!