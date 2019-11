Nachdem ich es fotografiert hatte, habe ich es vorsichtig durch die geöffnete Balkontür nach draußen an die frische Luft geschoben.Jetzt meine Fragen: Was ist das für ein Insekt? Und kann einem Menschen (oder dem Haustier) der Stachel gefährlich werden?Für Eure Bestimmungshilfe und die Beantwortung meiner Fragen sage ich schon mal im Voraus DANKE!Die Bilder sind Ausschnitte aus den Original-Fotos, deshalb ist die Bild-Qualität nicht so gut.