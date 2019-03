Taube im Vorgarten (14.03.2019)

Jedesmal, wenn sie eines der Körner, die auf dem Boden lagen, aufpicken wollte, kam die Spatzen-Bande an und stürzte sich ebenfalls auf die Körner. Die Taube sprang jedesmal verschreckt zur Seite und als sich dann auch noch ein Amsel-Pärchen zu den Spatzen gesellte, war es ganz aus. Die Taube gab erstmal auf und flog weg. Im 3. Anlauf hatte sie dann aber Glück und konnte sich ein paar Körner schnappen, denn die Spatzen waren jetzt an der Futterstelle im Nachbargarten.Die Bilder zeigen die Taube im Vorgarten, während die Spatzen im Nachbargarten waren.Da die Bilder Ausschnitte aus den Original-Fotos (durch die Fensterscheibe aufgenommen) sind, ist die Bild-Qualität leider nicht so gut.