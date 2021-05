Spontaner Pfingstsonntagsspaziergang 2021

Klar hatte ich Lust, obwohl das Wetter nicht so einladend wirkte (es war kühl, sah regnerisch aus und der Wind wehte mitunter auch sehr kräftig) ... aber mit Regenjacke und Gummistiefeln war man perfekt angezogen.Wir sind nach Dorfitter (ca. 5 km von Korbach entfernt) gefahren und nachdem wir das Auto geparkt hatten, ging's zu Fuß weiter.Auf einigen Wiesen waren Kühe zu sehen, 2 Rehe (eins hat uns beobachtet und eins sprang vor uns von einer Wiese zur anderen) haben wir gesehen und auch einen Fuchs, der durch eine der Wiesen lief. Und viele verschiedene Vögel haben wir ebenfalls gesehen ... sie zu bestimmen und zu fotografieren war unmöglich, da sie immer in Bewegung waren.An Geräuschen haben wir nur den Wind, die vielen Vogelstimmen und ab und zu das Muhen der Kühe gehört.Als wir uns wieder auf den Rückweg zum Auto begaben, fing auch die Sonne an zu scheinen (und schien den Rest des Tages), wie es sich für einen Pfingstsonntag gehört.Zwischendurch sahen wir eine Schnecke, die sich am Wegesrand ausruhte und irgendwo mitten im Gras lag ein schön bemalter Stein. Den Stein haben wir (nach dem Fotografieren) dann auf einer Bank, die ca. 30 m entfernt war, abgelegt ...wir waren der Meinung, er sollte in dieser schönen und ruhigen Umgebung bleiben.Zu Hause (nach knapp 1 1/2 Stunden), als krönenden Abschluss sozusagen, haben wir dann auf dem Gehweg vor unserem Haus ein wunderschönes Schneckenhaus gefunden ... dieses wurde (nach dem Fotografieren) vorsichtig hochgehoben und auf der Terrasse (die im Schatten lag) in einer ruhigen und sicheren Ecke wieder abgelegt.Fazit: Auch wenn man erst ein Stück mit dem Auto fahren muss, aber dieses Fleckchen Natur ist so wunderschön und ruhig, dass ich mir vorstellen kann, dort öfter mit einer der Töchter spazieren zu gehen.