Spatzen-Fütterung

Auch ein paar Blau- und Kohlmeisen haben sich am Futter in den Schalen bedient, aber die waren so schnell, daß ich sie leider nicht fotografieren konnte.Die Futterstation, die ich an einen Querbalken der Terrassenüberdachung (dort hängen normalerweise von Anfang Mai bis Ende September Blumen-Ampeln) gehängt hatte, wurde auch sehr gut angenommen. Ab Anfang November wird rechts und links der Futtterstation dann noch zusätzlich jeweils 1 Meisen-Knödel angehängt.Auch die beiden Futterstationen im Vorgarten-Bäumchen sind schon sehr gut angenommen worden und Anfang November kommen dann noch Meisen-Knödel dazu.