Sonntagnachmittagsspaziergang im MARBECKTAL am 25.04.2021

Dass wir uns erst so spät auf den Weg gemacht haben, war ganz gut, denn so waren nicht mehr ganz so viele Menschen unterwegs und die wenigen, die uns begegneten, waren schon wieder auf dem Heimweg.Obwohl die Sonne schien, war es doch ziemlich kühl und der Wind wehte mitunter auch etwas kräftiger. Trotzdem haben diese 1 1/2 Stunden Frischluftzufuhr am späten Nachmittag (um 18 Uhr waren wir wieder zu Hause) sehr gut getan. Und wir fanden, dass dieser späte Spaziergang für den Tagesausklang optimal war.Die hier gezeigten Bilder sind zum größten Teil Ausschnitte aus den Original-Fotos (u. a. die Gänse, bei denen ich vermute, dass es sich um Kanadagänse handelt), deshalb ist die Bild-Qualität nicht so gut.