SO habe ich noch nie ein Tagpfauenauge fotografiert

Da er keine Anstalten machte, in nächster Zeit wieder in Richtung der Blumen zu fliegen und Margit auch nicht ganz dumm ist, habe ich einfach eine Leiter geholt und so nah wie möglich unter die Schüssel geschoben. Dann vorsichtig Stufe für Stufe erklommen und diese beiden Fotos (es sind Ausschnitte aus den Original-Fotos) von ihm gemacht. Ich kam leider nicht näher an ihn ran, da die Leiter mit 2 m doch etwas zu kurz geraten war (und ich mit 1,65 m ebenso).