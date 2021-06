Rot, soweit das Auge sehen kann ...

Am Mittwochabend (23.06.2021) passte es und ich habe (von Bad Arolsen kommend) den kleinen Schwenk nach Helmscheid gemacht und kurz hinter dem Ortsausgang 2 sehr große Mohnblumenfelder (auf jeder Straßenseite eins) vorgefunden. Dass dann jede Menge Fotos entstanden sind, ist, glaube ich, nachvollziehbar.Heute Morgen (24.06.2021) bin ich nochmal nach Helmscheid gefahren (wieder von Bad Arolsen kommend) und habe nochmal etliche Fotos gemacht (zum Vergleich wegen der Lichtverhältnisse mit dem vorherigen Abend). Dabei konnte ich auch einen Hasen fotografieren ... leider hat durch die Entfernung und die Bildbearbeitung die Bild-Qualität etwas gelitten, aber man kann den Hasen auf jeden Fall als solchen erkennen.Die Bilder 1 - 11 habe ich am 23.06.2021 zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr gemacht.Die Bilder 12 - 24 habe ich am 24.06.2021 zwischen 8.10 Uhr und 8.40 gemacht.Auf Bildunterschriften habe ich verzichtet, da die Bilder für sich selbst sprechen.