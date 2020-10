Rettung eines Schmetterlings aus der Küche ...

Obwohl ich das Fenster ganz weit aufgemacht hatte, nachdem ich ihn entdeckte, hatte er den Ausgang nicht gefunden (er flatterte immerzu auf der Fensterbank hin und her). Ich habe ihn dann ganz vorsichtig auf die Hand genommen und zum offenen Fenster rausgehalten. Auch da hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis er sich endlich von meiner Hand löste und davonflog (am Anfang sah es so aus, als wollte er immer wieder in das offene Küchenfenster fliegen).Für mich sah es so aus, als wollte er nicht in die "kalte" Welt hinaus ... die Sonne schien zwar, aber es war doch etwas kühl.