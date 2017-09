Reiher auf Futtersuche ...

Nachdem ich meine Jüngste heute morgen (10.09.2017) zu ihrem Pflege-Pferd gebracht hatte, bin ich einen kleinen Umweg gefahren und in Herzhausen (Gemeinde Vöhl) ein Stück an der Eder entlang gegangen (diesen Weg kannte ich bis jetzt noch nicht). Dabei habe ich eine ganze Weile einen Reiher beobachten und auch fotografieren können.Leider sind die Bilder nicht so gut geworden, da sich der Reiher auf der gegenüberliegenden Seite der Eder aufhielt und die Bilder (hier im Beitrag) Ausschnitte aus den Original-Fotos sind. https://de.wikipedia.org/wiki/Herzhausen_ (V%C3%B6hl)