Probe auf's Exempel

Die Meisen-Knödel hatte ich am Montag (11.12.2017) aufgehängt und nichts passierte. Aber gestern (15.12.2017, früher Nachmittag) wimmelte es auf einmal vor lauter Spatzen (1 Blaumeise und 1 Kohlmeise waren auch an den Knödeln) im und am Baum.Unser Katerle, der sein Körbchen auf der Fensterbank mit Blick zum Baum stehen hat, sah mit einem Mal wie hypnotisiert aus dem Fenster in Richtung Baum und verhielt sich total ruhig, so daß ich ein paar Fotos machen konnte. Nach einer Weile hatte er genug vom Zusehen und Beobachten und hat sich in seinem Körbchen zusammengerollt und geschlafen.Der Baum, die Meisen-Knödel und unser Katerle haben die Probe bestanden!Einer von den 3 Meisen-Knödeln ist schon fast alle und kann, wenn das so weitergeht, heute gegen einen neuen ausgetauscht werden.Leider ist die Bild-Qualität nicht besonders gut, da der Baum ca. 7m von meinem Schreibtischfenster entfernt steht und der Zoom meiner Kamera nicht mehr hergegeben hat.